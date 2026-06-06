ITG annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que le marché des introductions en bourse s'emballe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1 pour ajouter des informations financières et des précisions tout au long du texte)

La start-up de services d'infrastructure numérique ITG a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et annuel dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi , alors qu'une multitude d'entreprises se bousculent pour accéder aux marchés publics.

La reprise d'activité sur le marché américain des introductions en bourse a incité les conseils d'administration à vouloir coter leurs actions sur les marchés publics, SpaceX, la société d'Elon Musk, devant faire son entrée au Nasdaq la semaine prochaine.

Le géant de l'IA Anthropic a également déposé une demande confidentielle pour coter ses actions à New York.

ITG est une société de services d'infrastructure qui apporte son soutien aux secteurs du numérique et des services publics aux États-Unis et se concentre sur la conception, la construction et la maintenance de réseaux à haut débit.

Dirigée par des vétérans du secteur, l'entreprise est présente dans 49 États, ce qui lui confère une couverture nationale.

La société opère à travers deux branches: l'ingénierie et la maintenance, ainsi que le déploiement d'infrastructures.

(Elle opère dans un secteur à forte croissance soutenu par le programme BEAD (Broadband Equity, Access and Deployment) du gouvernement américain, ainsi que par la demande croissante en infrastructures de centres de données compatibles avec l'IA.

Le programme BEAD est une initiative fédérale de 42,45 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars visant à étendre l'Internet haut débit aux zones non desservies des États-Unis.

AT&T va investir plus de 250 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars sur cinq ans aux États-Unis pour étendre son infrastructure réseau et embauchera des milliers de techniciens cette année, a annoncé la société en début d'année.

ITG a déclaré un chiffre d'affaires de 333,9 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2026, contre 225,4 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel a également affiché une hausse de près de 16% pour l'exercice clos en 2025.

ITG versera le produit de l'offre à ITG Intermediate, qui utilisera ces fonds pour racheter des parts de la société mère dans la LLC.

Ces fonds serviront également à rembourser les dettes en cours liées aux crédits renouvelables et aux prêts à terme, tout en soutenant la croissance générale.

Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank et Stifel figurent parmi les chefs de file de l'opération. ITG a l'intention d'entrer en bourse sur le Nasdaq sous le symbole "ITG".