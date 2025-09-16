Italie: Nexans et Terna lancent les travaux pour l'installation d'un câble sous-marin hors norme

( AFP / PHILIPPE MERLE )

Le fabricant français de câbles Nexans , qui a signé en novembre 2021 un gros contrat avec le distributeur d'énergie italien Terna, a annoncé mardi le lancement des travaux pour l'installation d'un câble sous-marin haute tension à une profondeur record entre la Sardaigne et la Sicile.

L'entreprise française, l'un des leaders mondiaux du secteur, revendique en effet "un nouveau record du monde" de profondeur pour l'installation d'un câble sous-marin haute tension (CCHT): plus de 2.150 mètres.

Nexans et Terna ont lancé "la première phase des travaux d'installation du tronçon ouest de la liaison Tyrrhenian", projet annoncé en novembre 2021 de "corridor électrique" italien entre la Sicile, la Sardaigne et la région de Campanie.

Le nouveau tronçon, qui reliera le sud de la Sardaigne "à la localité de Fiumetorto, dans la municipalité sicilienne de Termini Imerese", présente la particularité de repousser "les limites du transport d'électricité", selon Nexans.

Le groupe français précise que "Terna investira au total près de 3,7 milliards d'euros dans ce projet, qui comprend également une deuxième interconnexion entre la Sicile et la Campanie". Pour ce tronçon est, "l'installation de deux premiers câbles a été achevée au mois de mai", selon Nexans.