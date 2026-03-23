Italie-Meloni se rendra en Algérie sur fond de perturbations de l'approvisionnement en gaz

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni se rendra en Algérie cette semaine, alors que Rome cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement en gaz face aux perturbations des livraisons en provenance du Qatar.

Les services de la présidence du Conseil ont annoncé que Giorgia Meloni serait à Alger mercredi, sans donner de programme détaillé pour ce déplacement officiel.

L'Algérie, devenu le principal fournisseur de gaz de l’Italie depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, figure parmi les pays avec lesquels Rome négocie des approvisionnements après les frappes iraniennes sur le Qatar, a déclaré vendredi le ministre italien de l'Énergie, Gilberto Pichetto Fratin.

Le Qatar, qui assurait auparavant environ 10% de la consommation italienne, a informé son client italien Edison

EDNn.MI qu’il ne serait pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles pour le mois d’avril.

(Reportage de Francesca Landini, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)