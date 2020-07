Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Le Sénat autorise une augmentation du déficit public Reuters • 29/07/2020 à 19:51









ROME, 29 juillet (Reuters) - Le Sénat italien a autorisé mercredi le gouvernement de Giuseppe Conte à augmenter le déficit public du pays cette année, ce qui devrait permettre l'adoption début août d'un nouveau plan de soutien à l'économie italienne face à la crise provoquée par le nouveau coronavirus. Ce nouveau plan d'un montant global de 25 milliards d'euros devrait porter le déficit public de l'Italie à 11,9% de son produit intérieur brut (PIB), contre un objectif de 10,4% en avril et un résultat de 1,6% en 2019, son plus bas niveau en 12 ans. L'Italie s'attend en outre à voir sa dette grimper à 157,6% de son PIB cette année, un niveau que seule la Grèce dépasse dans la zone euro. Le Sénat, qui compte 319 membres, a approuvé le relèvement du déficit par 170 voix contre quatre, l'opposition de droite s'étant abstenue. La Chambre des députés, où la coalition gouvernementale dispose d'une majorité plus confortable, votera à son tour dans la soirée. (Giuseppe Fonte version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

