Italie : le déficit budgétaire diminue plus que prévu en 2024

(AOF) - L'économie italienne a progressé de 0,7% en 2024, en-dessous de la prévision de 1% du gouvernement de Giorgia Meloni, indiquent ce lundi les données publiées par le bureau national des statistiques Istat. Le PIB de la troisième économie de la zone euro a stagné au cours des troisième et quatrième trimestres. Pour sa part, le déficit budgétaire du pays a diminué plus que prévu, ressortant à 3,4% du PIB en 2024 contre 7,2% enregistrés en 2023, et en deçà de l'objectif de 3,8% fixé par le gouvernement.