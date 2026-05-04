Italie - Éléments à surveiller le 4 mai

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4 mai - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce lundi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

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POLITIQUE

Le bureau de la Première ministre Giorgia Meloni a déclaré jeudi que l'Italie condamnait la saisie par Israël de navires humanitaires à destination de Gaza et exigeait la libération immédiate de tous les Italiens qui ont été « illégalement détenus ».

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio devrait se rendre en Italie cette semaine pour rencontrer le pape Léon , a déclaré dimanche une source du Vatican, alors que les attaques du président Donald Trump contre le souverain pontife ont suscité des critiques dans tout le spectre politique.

M. Rubio devrait également s'entretenir avec les ministres italiens des Affaires étrangères et de la Défense, ont rapporté dimanche La Repubblica et le Corriere della Sera, ajoutant que ce voyage visait à apaiser les tensions entre les deux pays après les critiques sans détour formulées le mois dernier par M. Trump à l'encontre de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, l'une de ses plus proches alliées européennes. On ignore encore si M. Rubio rencontrera également Mme Meloni.

ÉCONOMIE

Jeudi, l'Italie a prolongé de trois semaines une réduction des droits d'accise sur les carburants afin d'aider les familles et les entreprises à faire face à la hausse des coûts énergétiques, cette prolongation concernant davantage le diesel que l'essence.

Données PMI manufacturières HCOB d'avril (07h45 GMT).

Le ministère des Transports publie les données sur les ventes de voitures en avril (16h00 GMT).

Données sur les besoins de financement du secteur public pour avril.

DETTE

L'Italie ne peut pas se permettre de se retirer unilatéralement des règles de discipline budgétaire de l'UE car cela augmenterait massivement les coûts du service de la dette, a déclaré vendredi Lucio Malan, sénateur de premier plan du parti au pouvoir « Frères d'Italie », dans une interview accordée au Corriere della Sera.

ENTREPRISES

STELLANTIS STLAM.MI , FERRARI RACE.MI

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait augmenter à 25 % les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne, affirmant que l'UE n'avait pas respecté son accord commercial.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI , GENERALI

Leonardo Maria Del Vecchio a signé un accord avec ses frères et sœurs Paola et Luca afin de tripler sa participation dans la holding familiale Delfin pour la porter à 37,5 %, ont rapporté plusieurs journaux vendredi. Delfin est le principal actionnaire de MPS et le deuxième actionnaire de Generali.

(*) GENERALI GASI.MI , INTESA SANPAOLO ISP.MI , UNICREDIT

CRDI.MI

Intesa Sanpaolo suit de près les manœuvres d'UniCredit concernant l'assureur italien, a rapporté lundi le supplément hebdomadaire Affari & Finanza du journal La Repubblica. Alors que le directeur général Carlo Messina a maintes fois minimisé son intérêt pour un rapprochement et donné la priorité à la croissance organique, un appel « systémique » en faveur de Generali soutenu par le gouvernement pourrait le faire changer d’avis, compte tenu de la méfiance de Rome envers le style de transactions plus agressif d’UniCredit, a ajouté le journal en citant des sources proches de la pensée de M. Messina.

GENERALI

L'assureur italien est un actionnaire satisfait de la banque privée Banca Generali BGN.MI et le resterait même s'il devait céder sa participation majoritaire, a déclaré jeudi le directeur général Philippe Donnet .

MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS)

L'autorité italienne de surveillance des marchés, la Consob, a lancé une série de vérifications concernant la décision de convoquer la première réunion du conseil d'administration huit jours ouvrables après l'assemblée générale des actionnaires à Sienne, contrairement à la pratique habituelle qui prévoit qu'elle se tienne le soir même de l'assemblée ou au plus tard le lendemain, a rapporté dimanche Il Giornale. L'autorité de régulation cherche également à obtenir des informations concernant une demande formulée par le directeur général Luigi Lovaglio lors de la réunion du conseil d'administration du 23 avril visant à récupérer d'urgence des pouvoirs précédemment retirés, mais sans aucun document expliquant les raisons de cette demande, ajoute le rapport.

FERRETTI YACHT.MI

Le deuxième actionnaire du constructeur de yachts, KKCG , envisage l'avenir du groupe comme celui d'un « consolidateur » sur le marché de la navigation de plaisance, a déclaré jeudi le président de la société d'investissement tchèque.

RECORDATI RECI.MI

Le fonds belge GBL GBLB.BR est le favori pour rejoindre CVC Capital Partners CVC.AS en tant que co-investisseur dans l'offre publique d'achat sur le groupe pharmaceutique italien, a rapporté vendredi le quotidien Il Sole 24 Ore. CVC pourrait également céder des participations minoritaires à la famille Recordati, à l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et à la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ), a ajouté le journal.

STMICROELECTRONICS STMMI.MI

Dans le cadre de sa stratégie mondiale, le groupe, l'un des plus grands fabricants européens de semi-conducteurs, s'est engagé à investir 1,4 milliard d'euros d'ici 2027 dans son usine d'Agrate, dans le nord de l'Italie, et 2,4 milliards d'euros d'ici 2028 sur son site de Catane, a déclaré le directeur général Jea-Marc Chery au Corriere della Sera dans une interview publiée dimanche.

ITALGAS IG.MI

L'Italie devrait reprendre l'exploration des hydrocarbures sur son territoire et se concentrer sur le biométhane, a déclaré le directeur général d'Italgas, Paolo Gallo, au journal La Repubblica dans une interview publiée dimanche. M. Gallo a ajouté que l'intelligence artificielle générerait des gains d'efficacité de 90 à 100 millions d'euros dès 2026, année où le groupe prévoit d'atteindre un pic de synergies issues de la récente fusion avec 2i Rete Gas, en plus des 250 millions d'euros prévus au total.

(*) JUVENTUS JUVE.MI

Le club turinois a fait match nul 1-1 dimanche contre Hellas Vérone.

Fusions-acquisitions

MSC, le plus grand groupe de transport maritime au monde, est en transactions pour l'acquisition de la société d'ingénierie navale et de services techniques Jobson Italia, conformément à sa stratégie plus large visant à internaliser sa chaîne d'approvisionnement, a rapporté dimanche Il Messaggero, ajoutant que la transaction pourrait s'élever à environ 30 millions d'euros.

UNICREDIT CRDI.MI

Assemblée générale extraordinaire (08h00 GMT).

AGENDA

La Première ministre Giorgia Meloni se rend en Azerbaïdjan pour discuter de l'approvisionnement énergétique.

La Première ministre Giorgia Meloni participe au 8e sommet de la Communauté politique européenne (EPC) à Erevan, en Arménie.

Le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti participe à la réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles.

Milan, le forum « Next Milan » intitulé « Empowering future leaders » entame une session plénière à huis clos; il se termine le 5 mai. Parmi les participants attendus lundi figurent Lisa Monaco, présidente des affaires mondiales chez Microsoft

MSFT.O , et Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale.

Milan, Renato Mazzoncini, directeur général d'A2A A2.MI , participe à la conférence « Fact-checking in the energy sector » (09h00 GMT).

(Rédaction de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre crochets

:

Les 20 plus fortes hausses (en pourcentage)............ .PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)............. .PL.MI

Indice FTSE IT Allshare .FTITLMS

Indice FTSE Mib........ .FTMIB

Indice FTSE Allstars... .FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.... .FTITMC

Transactions en bloc.......... .BLK.MI

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre crochets

:

Guide rapide des actions européennes................... EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300.............................. .FTEU3

Indice DJ STOXX...................................... .STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX........................... .PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX...................... .PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300................... .PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant le plus progressé en pourcentage....................... .PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage........................ .PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones............... .DJI Rapport Wall Street..... .N

Nikkei 225............. .N225 Rapport de Tokyo............ .T

FTSE 100............... .FTSE Rapport sur Londres........... .L

Xetra DAX............. .GDAXI Actualités du marché de Francfort .F

CAC-40................. .FCHI Actualités du marché de Paris... .PA

Indices mondiaux..................................... 0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales......... EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale.......................... WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................ EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: Actions............... TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:............................... FRX/