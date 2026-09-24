Italie - Éléments à surveiller le 24 septembre

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24 septembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce jeudi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

ÉCONOMIE

L'Italie prévoit de confirmer son engagement à ramener son déficit budgétaire sous le plafond de 3 % du produit intérieur brut fixé par l'Union européenne cette année, contre 3,1 % en 2025, ont indiqué des sources, alors que le gouvernement met la dernière main à un nouveau plan budgétaire qui doit être présenté début octobre.

Le Sénat, chambre haute du Parlement italien, a donné mercredi son accord définitif à un projet du gouvernement visant à relancer la production d’énergie nucléaire, près de 40 ans après qu’un référendum a conduit à la fermeture des réacteurs italiens.

Un consensus se dessine à travers l'Europe sur la nécessité d'adopter une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie, a déclaré mercredi le ministre italien de l'Économie, Giancarlo Giorgetti.

DETTE

Le Trésor vendra jeudi jusqu’à 4,5 milliards d’euros de BTP à court terme et de BTPei indexés sur l’inflation.

ENTREPRISES

(*) STELLANTIS STLAM.MI

Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et au sein de l'Association européenne de libre-échange ont progressé de 5,3 % en glissement annuel en août, selon les données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Stellantis a sous-performé le marché, avec des ventes du groupe en hausse de 3,5 %.

BANCA MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , INTESA SANPAOLO ISP.MI

L'Italie s'abstiendra lors du vote à l'assemblée générale des actionnaires de Monte dei Paschi di Siena (MPS), convoquée pour approuver des acquisitions défensives visant à repousser une OPA hostile d'Intesa Sanpaolo, a déclaré mercredi le ministre de l'Économie, Giancarlo Giorgetti.

Le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, a exhorté les investisseurs de la banque italienne à soutenir sa stratégie de défense contre l’offre publique d’achat d’Intesa Sanpaolo, même s’ils ont l’intention de céder leurs actions dans le cadre de cette offre.

S’exprimant lors d’une conférence d’investisseurs organisée par Bank of America à Londres, Lovaglio a déclaré que le vote du 29 octobre sur le plan de défense ne devait pas être considéré comme un choix entre l’offre d’Intesa et l’accord alternatif proposé par MPS.

(*) Delfin, le principal actionnaire de la banque toscane, se prononcera sur les offres proposées par le directeur général Luigi Lovaglio concernant Banco BPM BAMI.MI et Banca Generali

BGN.MI lors d'une réunion du conseil d'administration prévue peu avant l'assemblée générale des actionnaires de MPS du 29 octobre, a rapporté jeudi le quotidien La Repubblica.

Le journal précise que Delfin a désigné Lazard comme conseiller, tandis que le directeur général Romolo Bardin a entamé des consultations informelles avec les huit actionnaires de la holding afin d’évaluer leur position.

(*) BANCO BPM BAMI.MI , UNICREDIT CRDI.MI

UniCredit s'apprête à intervenir sur Banco BPM avec le soutien du ministère italien de l'Économie, afin d'empêcher que Banco ne tombe entièrement entre les mains du Crédit Agricole

CAGR.PA , a écrit jeudi le quotidien Il Foglio, citant des sources financières proches du dossier. Selon ces mêmes sources, UniCredit pourrait passer à l'action d'ici peu. Le plan d'UniCredit pourrait également impliquer le Crédit Agricole, a-t-il ajouté.

FINCANTIERI FCT.MI

Vard, filiale du constructeur naval italien, a décroché une nouvelle commande de Dong Fang Offshore (DFO) 7786.TW pour la conception et la construction d’un navire de mise en service et d’exploitation (CSOV).

Pour consulter les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres ayant enregistré les plus fortes hausses (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Compte rendu de Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Compte rendu de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/