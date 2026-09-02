Italie - Éléments à surveiller le 2 septembre

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2 septembre - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce mercredi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

DETTE

L'Italie a enregistré en août un déficit budgétaire du secteur public de 12,3 milliards d'euros (14,25 milliards de dollars), contre un déficit de 204 millions d'euros au cours du même mois l'année dernière, a indiqué mardi le ministère des Finances dans un communiqué.

ENTREPRISES

(*) LOTTOMATICA LTMC.MI

La société italienne de paris va racheter l'espagnole Cirsa CIRSA.MC afin de créer un acteur mondial du secteur des jeux d'argent dont le principal actionnaire sera la société américaine de capital-investissement Blackstone BX.N , ont annoncé mercredi les deux entreprises.

(*) SNAM SRG.MI

Les sociétés italiennes F2i, Edison EDNn.MI et Retina Biometano ont été retenues pour la phase finale du processus de cession de Bioenerys, la filiale de biométhane de l’opérateur italien du réseau de gaz, a rapporté mercredi Il Sole 24 Ore. Retina Biometano serait intéressée par l’acquisition de l’intégralité de Bioenerys, tandis que F2i et Edison s’intéresseraient à différentes divisions de la société, a ajouté Il Sole.

(*) ENEL ENEI.MI

Trois entreprises indiennes – Purvah Green Power, Inox Clean Energy et Hexa Climate Solutions – ont soumis des offres fermes en vue d’acquérir 100 % d’Enel Green Power India, la filiale indienne d’Enel spécialisée dans les énergies renouvelables, a rapporté mercredi le quotidien MF, citant des sources locales.

Purvah Green Power est une filiale du groupe énergétique indien CESC CESC.NS .

(*) AVIO AVI.MI

Mercredi, Berenberg a lancé la couverture du fabricant de fusées avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 33 €.

INTESA SANPAOLO ISP.MI , MONTE DEI PASCHI BMPS.MI

La plus grande banque italienne ne s’attend pas à ce que son offre de rachat sur Monte dei Paschi di Siena soit entravée par des offres défensives lancées par la société cible ou par les éclaircissements demandés par l’autorité de surveillance des marchés, a déclaré mardi une source proche du dossier.

IVECO IVG.MI

Le constructeur de camions a déclaré mardi que toutes les autorisations réglementaires préalables avaient été obtenues dans le cadre de l'offre lancée à son encontre par l'indien Tata Motors.

STELLANTIS STLAM.MI

Les ventes de voitures neuves du constructeur franco-italien en Italie ont progressé de 6,1% en août , a indiqué mardi le ministère italien des Transports, surpassant la hausse de 3,15% enregistrée pour l'ensemble des immatriculations automobiles italiennes au cours du mois.

BPER BANCA EMII.MI

L'établissement bancaire a annoncé mardi qu'il lancerait le 2 septembre son programme de rachat d'actions et la résiliation anticipée du Total Return Swap (TRS) portant sur les actions BPER. Dans le cadre de ce programme, les actions ordinaires de BPER pourront être rachetées à hauteur de 3% maximum de son capital social, pour une valeur totale maximale de 750 millions d'euros.

LEONARDO LDOF.MI

Le groupe italien de défense a nommé mardi Stefano Villanti au poste de directeur général de sa division hélicoptères.

La liste des sociétés composant l' , l'indice boursier des valeurs vedettes italiennes FTSE MIB, doit être mise à jour mercredi.

Pour consulter les données et l'actualité du marché italien, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

les 20 titres ayant le plus progressé (en pourcentage).............PG.MI

Les 20 titres ayant le plus baissé (en pourcentage)..............PL.MI

Indice FTSE IT allshare.FTITLMS

Indice FTSE Mib.........FTMIB

Indice FTSE Allstars....FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre

parenthèses:

Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3

Indice DJ STOXX.......................................STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX............................PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l’Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage........................PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones................DJI Rapport sur Wall Street......N

Nikkei 225..............N225 Cote de Tokyo.............T

FTSE 100................FTSE Compte rendu de Londres............L

Xetra DAX..............GDAXI Actualités boursières de Francfort.F

CAC-40..................FCHI Actualités boursières de Paris....PA

Indices mondiaux.....................................0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives des marchés boursiers mondiaux.........EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO

Allocation d'actifs en Europe........................EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: actions...............TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:...............................FRX/