Italie-Delfin ne prévoit pas de vendre sa participation dans MPS

L'entreprise italienne Delfin, le véhicule d'investissement de la famille Del Vecchio et le principal actionnaire de Monte dei Paschi BMPS.MI , a déclaré vendredi qu'elle n'était pas en discussion avec UniCredit CRDI.MI ou d'autres parties pour la vente de sa participation dans la banque italienne.

L'entreprise s'est qualifiée d'investisseur financier à long terme visant à créer le plus de valeur possible pour ses actionnaires et le pays dans son ensemble.

"En tant que tel, et à la lumière d'une performance globale conforme aux objectifs de rentabilité et d'extraction de valeur des participations qu'il détient, Delfin renouvelle son soutien total à la direction de MPS et à la trajectoire de renforcement de la banque", a déclaré Delfin.

Lundi, trois sources proches du dossier avaient indiqué à Reuters que le patron d'Unicredit, Andrea Orcel, avait exprimé son intérêt pour reprendre la participation détenue par Delfin dans MPS ainsi que dans l'assureur Generali GASI.MI lors de réunions avec le dirigeant de la holding, Francesco Milleri.

Unicredit a démenti jeudi les informations autour d'un intérêt pour MPS, les qualifiant de "spéculatives et injustifiées".

La banque italienne a ajouté qu'elle évaluait les options de fusions-acquisitions et que l'analyse de cibles potentielles et les discussions avec les parties concernées ne laissaient en aucun cas présager une transaction.

(Rédigé par Valentina Za, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)