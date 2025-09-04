Italie/banques: Monte dei Paschi réussit sa montée au capital de Mediobanca

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mercredi soir avoir réussi son offre publique d'achat sur sa rivale Mediobanca, à quelques jours de la clôture de cette opération stratégique qui doit former le troisième pôle bancaire italien.

MPS a indiqué dans un communiqué avoir rassemblé 38,5% des actions de Mediobanca, dépassant le seuil annoncé de 35%, à quelques jours de sa clôture prévue le lundi 8 septembre.

L'offre avait été agrémentée mardi de 0,9 euro en cash par action, soit un bonus d'environ 750 millions d'euros. La valeur de rachat de l'action Mediobanca était ainsi montée à 20,776 euros, un niveau proche de son cours actuel.

MPS avait parallèlement renoncé au seuil initial de 66,67% des actions de Mediobanca, indiquant se contenter de ce seuil de 35%.

L'offre de rachat doit être rouverte du mardi 16 au lundi 22 septembre.

Ancien maillon faible du secteur bancaire, Monte dei Paschi avait stupéfié les marchés fin janvier en lançant son offre d'achat sur Mediobanca, dans la mesure où sa propre capitalisation boursière (9,7 milliards d'euros au 2 septembre) est bien inférieure à celle de sa cible (16,5 milliards).

Mediobanca avait sèchement repoussé cette offre, la jugeant "hostile", "destructrice de valeur" et "contraire" à ses intérêts.

Au bord d'une faillite retentissante, la banque de Sienne (Toscane), fondée en 1472, avait dû être renflouée en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros par l’État italien qui en est devenu le principal actionnaire. Rome a réduit sa participation à 11,7% en cédant en novembre 2024 au total 15% sur les marchés.

L'offensive de MPS sur Mediobanca bénéficie du soutien du gouvernement italien, qui compte sur la naissance d'un troisième pôle bancaire pour concurrencer Intesa Sanpaolo et UniCredit.

Les actionnaires de Mediobanca avaient parallèlement rejeté fin août une offensive de la banque sur sa concurrente Banca Generali, voulue par le patron de Mediobanca Alberto Nagel.

De son côté, Unicredit, la deuxième banque italienne, a annoncé fin juillet qu'elle retirait son offre sur la troisième, Banco BPM, en blâmant le recours au "golden power" par le gouvernement italien, imposant des conditions contraignantes à l'opération.