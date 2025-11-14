 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 171,12
-0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IT Link plus pessimiste sur ses perspectives
information fournie par AOF 14/11/2025 à 09:46

(AOF) - IT Link perd 4,72%, à 22,20 euros, après avoir abaissé ses objectifs annuels. Le chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre 2025 s'établit à 19,8 millions d’euros, en baisse de 0,9%. "Cette évolution est fortement pénalisée par un effet de change négatif sur les activités canadiennes produisant un impact négatif de 0,8 point," a souligné la société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés.

A taux de change constant, l'activité a reculé de 0,1%. Retraitée d'un effet calendaire défavorable (un jour de production en moins), la croissance de l'activité s'élève à 1,4%. Le taux d'activité, un indicateur clé du secteur est ressorti à 92,1%, en baisse de 0,7 point par rapport au premier semestre 2025.

Compte tenu de l'impact du taux de change euro-dollar canadien, la direction vise désormais un chiffre d'affaires en légère croissance par rapport à l'exercice 2024, avec un résultat opérationnel courant entre 5,5% et 6% du chiffre d'affaires. IT Link tablait auparavant sur un chiffre d'affaires en croissance entre 1 et 3%, avec un résultat opérationnel autour de 6% du chiffre d'affaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

IT LINK
22,3000 EUR Euronext Paris -4,29%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank