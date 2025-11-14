IT Link plus pessimiste sur ses perspectives

(AOF) - IT Link perd 4,72%, à 22,20 euros, après avoir abaissé ses objectifs annuels. Le chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre 2025 s'établit à 19,8 millions d’euros, en baisse de 0,9%. "Cette évolution est fortement pénalisée par un effet de change négatif sur les activités canadiennes produisant un impact négatif de 0,8 point," a souligné la société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés.

A taux de change constant, l'activité a reculé de 0,1%. Retraitée d'un effet calendaire défavorable (un jour de production en moins), la croissance de l'activité s'élève à 1,4%. Le taux d'activité, un indicateur clé du secteur est ressorti à 92,1%, en baisse de 0,7 point par rapport au premier semestre 2025.

Compte tenu de l'impact du taux de change euro-dollar canadien, la direction vise désormais un chiffre d'affaires en légère croissance par rapport à l'exercice 2024, avec un résultat opérationnel courant entre 5,5% et 6% du chiffre d'affaires. IT Link tablait auparavant sur un chiffre d'affaires en croissance entre 1 et 3%, avec un résultat opérationnel autour de 6% du chiffre d'affaires.

