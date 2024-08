IT Link, Hexaom, VusionGroup...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Archos

Le groupe Archos réalise un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros sur le premier semestre 2024 contre 8,7 millions d'euros pour le premier semestre 2023, soit une croissance de 90%. Cette performance provient de l'intégration réussie de la société Elexo au sein du groupe Logic Instrument. La marge brute s'établit à 4,5 millions d'euros contre 2,4millions d'euros au premier semestre 2023. Le résultat d'exploitation s'établit à 400 000 euros contre une perte de de 400 000 euros au premier semestre 2023 confirmant le retour à la profitabilité opérationnelle du groupe.

CIS

Catering International & Services (CIS) publie au titre du premier semestre 2024 un chiffre d'affaires à taux de change constant de 212,5 millions d'euros, en progression de 37,5% par rapport au premier semestre 2023. A données publiées, il s'établit à 199,5 millions d'euros, soit une croissance de 29% par rapport à la même période de l'exercice précédent, incluant un impact de change négatif de 13 millions d'euros, principalement dû à la dépréciation de certaines devises en Eurasie et en Afrique.

Hexaom

Le constructeur français de maisons individuelles dévoilera son chiffre d'affaires du 2ème trimestre

IT Link

La société de conseil et d'ingénierie présentera son chiffre d'affaires du 2ème trimestre

Logic Instrument

Le groupe Logic Instrument réalise un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros sur le premier semestre 2024 contre 7,2 millions d'euros pour le premier semestre 2023. Il est en forte hausse de 104%. Cette performance provient de l'intégration réussie de la société Elexo au sein du groupe Logic Instrument. La marge brute à 3,6millions d'euros est en augmentation de 77%. Le résultat opérationnel progresse de manière significative à 1million d'euros sur ce semestre. Le résultat net consolidé ressort à 0,8 million d'euros.

Neurones

A + 8,2%, la croissance organique de Neurones au premier semestre 2024 est restée soutenue, ressortant à 402,4 millions d'euros. Les progressions les plus notables concernent la Data, les projets digitaux, le cloud souverain et sécurisé (SecNumCloud), la Cybersécurité et les services SAP. Le résultat opérationnel de ce semestre s’établit à 9,2% du chiffre d’affaires. Sauf conséquences imprévisibles liées à l’incertitude politico-économique actuelle, Neurones maintient ses prévisions pour 2024 : chiffre d’affaires de l’ordre de 800 millions d'euros et un résultat opérationnel d’environ 9,5%.

Viel et Compagnie

La société d'investissement présentera son chiffre d'affaires 2ème trimestre

VusionGroup

VusionGroup annonce un nouveau partenariat avec Ace Hardware pour déployer les solutions innovantes du groupe au sein de l'enseigne américaine (qui est un pionnier dans le déploiement d'étiquettes électroniques dans le secteur du bricolage aux Etats-Unis). Les étiquettes électroniques de VusionGroup connectées à VusionCloud et VusionOX, le système d'exploitation IoT développé par le Groupe et basé sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), permettent à Ace Hardware de mettre à jour les prix en magasin en quelques secondes, assurant ainsi une gestion des prix simple et sans erreur.