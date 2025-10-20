ISS recommande aux investisseurs de rejeter l'opération de rachat de Core Scientific par CoreWeave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services a recommandé lundi aux investisseurs de rejeter le projet de rachat de la société d'infrastructure Core Scientific par la société d'intelligence artificielle CoreWeave, dans le cadre d'une opération annoncée en juillet et évaluée à 9 milliards de dollars.

Les investisseurs voteront le 30 octobre et ISS a écrit que Core Scientific a connu un succès considérable en tant qu'entreprise autonome et qu'elle pourrait continuer à faire cavalier seul.