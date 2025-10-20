 Aller au contenu principal
ISS recommande aux investisseurs de rejeter l'acquisition de Core Scientific par CoreWeave
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du rapport et les raisons de la recommandation)

La société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services a recommandé lundi aux investisseurs de voter contre le projet de rachat par la société d'intelligence artificielle CoreWeave

CRWV.O de la société d'infrastructure Core Scientific

CORZ.O , dans le cadre d'une transaction annoncée comme étant de 9 milliards de dollars.

Les investisseurs voteront le 30 octobre. Selon ISS, Core Scientific a connu un succès considérable en tant qu'entreprise autonome et pourrait continuer à faire cavalier seul.

CoreWeave, qui propose une infrastructure en nuage pour les capacités d'intelligence artificielle, a proposé d'acquérir Core Scientific, qui offre de la puissance de calcul, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur implicite de 20,40 dollars lorsqu'elle a été annoncée au début du mois de juillet.

Peu après, l'investisseur Two Seas Capital a déclaré qu'il voterait contre l'opération, invoquant des problèmes liés au processus de vente, à la structure de l'opération et à l'évaluation. Il a déclaré que le ratio d'échange fixe rendait les actionnaires de Core Scientific vulnérables aux fluctuations du prix des actions de CoreWeave.

Les actions de CoreWeave ont chuté depuis juillet, réduisant ainsi la valeur de l'opération. Lundi, le cours de l'action de Core Scientific a bondi de plus de 5 % dans les échanges post-horaires, après avoir clôturé à 18,81 dollars, ce qui indique que les investisseurs pourraient préférer que l'entreprise reste indépendante.

