 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ISS recommande aux actionnaires de voter contre le transfert du siège social d'Exxon au Texas
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (apporte des précisions sur une autre recommandation d'ISS)

Le conseiller en vote Institutional Shareholder Services a recommandé aux investisseurs de voter contre une proposition du conseil d'administration d'Exxon Mobil XOM.N visant à transférer le siège social de la société au Texas, estimant que cela imposerait des obstacles supplémentaires aux actionnaires souhaitant demander des comptes aux administrateurs et aux dirigeants.

Exxon cherche à abandonner son enregistrement social dans le New Jersey et à se redomicilier au Texas, où se trouve son siège social, une initiative qui pourrait l'aider à renforcer ses défenses contre les actionnaires activistes et les défenseurs du climat. ISS a également recommandé aux actionnaires de soutenir une résolution présentée par le Fonds de pension de la police de New York lors de l'assemblée générale annuelle du 27 mai, visant à permettre aux investisseurs particuliers de voter plus facilement contre la volonté du conseil d'administration. Le conseil d'administration a déclaré qu'il s'opposait à cette résolution.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
149,675 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
107,54 USD Ice Europ +2,83%
Pétrole WTI
101,08 USD Ice Europ +2,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
NOVACYT
0,734 -18,72%
CAC 40
7 998,12 -0,72%
Pétrole Brent
107,24 +2,54%
NANOBIOTIX
39,28 -7,01%
SOITEC
154,3 -4,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank