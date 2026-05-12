ISS recommande aux actionnaires de voter contre le transfert du siège social d'Exxon au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (apporte des précisions sur une autre recommandation d'ISS)

Le conseiller en vote Institutional Shareholder Services a recommandé aux investisseurs de voter contre une proposition du conseil d'administration d'Exxon Mobil XOM.N visant à transférer le siège social de la société au Texas, estimant que cela imposerait des obstacles supplémentaires aux actionnaires souhaitant demander des comptes aux administrateurs et aux dirigeants.

Exxon cherche à abandonner son enregistrement social dans le New Jersey et à se redomicilier au Texas, où se trouve son siège social, une initiative qui pourrait l'aider à renforcer ses défenses contre les actionnaires activistes et les défenseurs du climat. ISS a également recommandé aux actionnaires de soutenir une résolution présentée par le Fonds de pension de la police de New York lors de l'assemblée générale annuelle du 27 mai, visant à permettre aux investisseurs particuliers de voter plus facilement contre la volonté du conseil d'administration. Le conseil d'administration a déclaré qu'il s'opposait à cette résolution.