ISS recommande aux actionnaires d'approuver l'opération Kenvue prévue par Kimberly-Clark

par Svea Herbst-Bayliss

Institutional Shareholder Services a recommandé vendredi aux actionnaires d'approuver les projets du fabricant de Kleenex Kimberly-Clark KMB.O d'acheter le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N , estimant qu'un rapprochement pourrait améliorer les indicateurs financiers.

"Dans l'ensemble, le soutien à la transaction est justifié", a écrit ISS, dont les recommandations guident souvent le vote des grands investisseurs sur des questions brûlantes telles que les fusions et la composition des conseils d'administration. Les actionnaires voteront le 29 janvier.

Début novembre, Kimberly-Clark a proposé de racheter Kenvue pour plus de 40 milliards de dollars, afin de créer une entreprise mondiale de santé grand public, dont les marques sont notamment les pansements et les couches Huggies.

Des investisseurs activistes, dont Toms Capital et Third Point, ont poussé Kenvue à se vendre alors que l'entreprise était confrontée à des litiges en cours concernant la poudre pour bébés contenant du talc et les avertissements de la Maison Blanche selon lesquels l'ingrédient actif du Tylenol pourrait causer l'autisme.

Dans sa note, ISS reconnaît qu'une question cruciale pour les actionnaires sera la "réaction négative soutenue du marché" et les incertitudes concernant les litiges qui tournent autour des produits Kenvue ( ) .

Le cours de l'action de Kimberly-Clark a chuté d'environ 17 % depuis l'annonce de l'opération. Le cours de l'action Kenvue a chuté de 35 % depuis que l'ancienne division de Johnson & Johnson spécialisée dans les soins de santé aux consommateurs a été cotée en bourse en 2023.

ISS a toutefois noté qu'un rapprochement entre Kimberly-Clark et Kenvue apporterait des synergies positives et des avantages pour les objectifs stratégiques de l'entreprise. Elle a également noté qu'il était positif qu'aucun actionnaire n'ait publiquement critiqué l'opération prévue.