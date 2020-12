Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël s'inquiète de possibles attaques de l'Iran contre des cibles à l'étranger Reuters • 04/12/2020 à 02:17









JERUSALEM, 4 décembre (Reuters) - Israël a prévenu jeudi que l'Iran pourrait attaquer des cibles israéliennes à l'étranger, alors que les tensions entre les deux pays se sont accentuées depuis l'assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh que Téhéran impute à l'Etat hébreu. Dans une note, les services israéliens de lutte anti-terroriste ont déclaré que l'Iran pourrait tenter de mener des attaques dans des pays à proximité, dont la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, les Emirats arabes unis et Bahreïn. Israël n'a ni confirmé ni nié son implication dans l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh. L'Iran a promis des représailles. (Ari Rabinovitch; version française Jean Terzian)

