Israël ouvre la porte à des négociations avec le Liban après ses vastes bombardements

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi être favorable à des négociations directes avec Beyrouth, une annonce effectuée après qu'Israël a procédé la veille à de puissants bombardements à travers le Liban, d'une ampleur sans précédent depuis le début de la guerre, menaçant le fragile cessez-le-feu tout juste scellé par les Etats-Unis et l'Iran.

Un haut représentant libanais a dit à Reuters que Beyrouth avait passé la journée écoulée à pousser en faveur d'un cessez-le-feu temporaire afin de permettre la tenue de discussions élargies avec Israël, décrivant la démarche comme s'inscrivant "sur une voie séparée mais sur le même modèle" que la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran chapeautée par le Pakistan.

Aucune date ni lieu n'ont pour l'heure été déterminés pour ces pourparlers, a ajouté ce haut représentant, soulignant également que Beyrouth voulait que Washington serve à la fois de médiateur et de garant d'un quelconque accord avec Israël.

Un élu du Hezbollah, mouvement représenté au Parlement libanais, a déclaré que le groupe rejetait toute négociation directe avec Israël, appelant le gouvernement libanais à exiger en premier lieu un cessez-le-feu avant d'engager des étapes supplémentaires.

Emmanuel Macron, qui a eu mercredi des entretiens téléphoniques distincts avec le président américain Donald Trump, le président iranien Massoud Pezeshkian, ainsi qu'avec le président et le Premier ministre libanais, Joseph Aoun et Nawaf Salam, a déclaré que le Liban devait "impérativement faire partie" du cessez-le-feu annoncé par les Etats-Unis et l'Iran.

Téhéran, auquel le Hezbollah est allié, a dénoncé les bombardements d'Israël au Liban comme une violation du cessez-le-feu, prévenant de possibles représailles. Le président du Parlement iranien, Mohammed Bager Qalibaf, considéré comme le négociateur en chef, a déclaré mercredi qu'il serait "déraisonnable" dans ces conditions de mener des pourparlers avec Washington en vue d'un accord de paix permanent.

L'ARMÉE AMÉRICAINE RESTE PRÊTE À FRAPPER, PRÉVIENT TRUMP

Médiateur entre les deux camps, le Pakistan se préparait jeudi à accueillir un premier cycle de négociations, dans la capitale Islamabad, dont des quartiers ont été bouclés.

Ces pourparlers, dont Donald Trump a dit jeudi vouloir qu'ils permettent la conclusion d'un "véritable" accord de paix sous deux semaines - la durée de la trêve -, s'inscrivent sur fond d'incertitudes alors que les deux camps ont livré des versions très divergentes des mesures devant être finalisées.

Dans un communiqué lu jeudi soir à la télévision d'Etat iranienne, le guide suprême de la République islamique a déclaré que Téhéran ne cherchait pas la guerre mais qu'il ne renoncerait pas à ses droits. Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu publiquement depuis qu'il a succédé le mois dernier à son père, tué dans les bombardements, a dit aussi que la gestion du détroit d'Ormuz entrerait dans une "nouvelle phase".

Aucun signe n'indiquait dans l'immédiat la pleine réouverture, comme annoncé, de la circulation dans le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par l'Iran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février. Les attaques israéliennes au Liban ont été citées comme motif.

Après avoir menacé mardi matin, à quelques d'heures de l'expiration d'un ultimatum fixé à Téhéran pour conclure un accord et rouvrir le détroit d'Ormuz, d'anéantir toute la civilisation iranienne, Donald Trump a prévenu que l'armée américaine resterait déployée et prête à frapper l'Iran avec une force sans précédent en cas d'échec des négociations, tout en revendiquant une "victoire complète et totale".

Le président américain a dit lundi, lors d'un événement à la Maison blanche, ne pas se soucier du risque de commettre des crimes de guerre en détruisant toutes les centrales énergétiques et tous les ponts en Iran, comme il avait au préalable menacé de le faire, s'affranchissant de toute retenue dans sa rhétorique.

"DÉSARMEMENT DU HEZBOLLAH ET LIENS PACIFIQUES" ISRAËL-LIBAN

Annonçant dans la nuit de mardi à mercredi le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, le Pakistan avait déclaré que cette trêve s'appliquerait "partout", notamment au Liban, ce qu'a démenti dans la foulée Benjamin Netanyahu, imité ensuite par le vice-président américain J.D. Vance.

Le Premier ministre israélien a annoncé jeudi soir avoir donné pour instruction à son gouvernement d'ouvrir dès que possible des négociations avec le Liban, avec l'objectif que celles-ci, a-t-il dit, portent sur "le désarmement du Hezbollah et l'instauration d'une paix" entre Israël et le Liban.

"A la lumière des demandes répétées du Liban d'ouvrir des négociations directes avec Israël, j'ai donné hier au gouvernement instruction d'ouvrir dès que possible des négociations directes avec le Liban", a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué. "Les négociations vont se focaliser sur le désarmement du Hezbollah et l'instauration de relations pacifiques entre Israël et le Liban".

Un représentant israélien a dit que les discussions avec Beyrouth devraient vraisemblablement débuter la semaine prochaine à Washington.

Israël avait rejeté le mois dernier une offre sans précédent de dialogue direct formulée par le président libanais Joseph Aoun, qui avait dit à plusieurs reprises ces derniers mois être disposé à des discussions entre les deux pays.

PLUS DE 300 PERSONNES TUÉES PAR TSAHAL AU LIBAN MERCREDI

Le Liban et Israël n'ont jamais formellement établi de paix ni de liens bilatéraux. Beyrouth ne reconnaît pas l'Etat hébreu, lequel a effectué de multiples offensives au Liban, qu'il a également envahi et occupé au cours des dernières décennies.

Israël a de nouveau envahi le mois dernier le sud du Liban afin, a-t-il dit, de contrôler une "zone de sécurité" jusqu'au fleuve Litani - ravivant le spectre de l'occupation illégale du pays de 1982 à 2000. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a promis des ravages similaires à ceux infligés à Gaza tandis que le ministre des Finances, Belazel Smotrich, a appelé à annexer le Sud-Liban pour faire du Litani la frontière nord d'Israël.

Plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées par l'offensive israélienne au Liban, faisant craindre au gouvernement libanais une crise migratoire de longue durée.

Israël dit avoir pour objectif de désarmer le Hezbollah, reprochant au groupe chiite et au gouvernement libanais de n'avoir pas réalisé cette mesure prévue par le cessez-le-feu de novembre 2024 chapeauté par les Etats-Unis et la France. Tsahal a poursuivi ses frappes au Liban pendant des mois, en violation de l'accord, conservant également des positions dans le sud du pays au-delà du délai qui lui était fixé pour s'en retirer.

La guerre actuelle a éclaté après que le Hezbollah a lancé des roquettes en direction de l'Etat hébreu à la suite de l'assassinat d'Ali Khamenei, guide suprême iranien pendant près de quatre décennies, au premier jour des bombardements israélo-américains en Iran le 28 février.

D'après le dernier bilan communiqué jeudi par le ministère libanais de la Santé, au moins 303 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans les bombardements de Tsahal mercredi. Au total, depuis le début de l'offensive israélienne dans le pays le 2 mars, a-t-on ajouté de même source, plus de 1.880 personnes ont été tuées et plus de 6.000 autres blessées.

Un haut représentant israélien a déclaré jeudi qu'Israël se préparait à "réduire" ses attaques au Liban.

(Reportage des bureaux de Reuters; rédigé par Jean Terzian)