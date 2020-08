Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël interrompt les livraisons de carburants à Gaza Reuters • 13/08/2020 à 09:48









TEL AVIV/GAZA, 13 août (Reuters) - Israël a annoncé jeudi son intention d'interrompre l'approvisionnement de Gaza en carburants dans le cadre des représailles aux lancers de ballons incendiaires depuis le territoire palestinien. Des dizaines de ces ballons gonflés à l'hélium et transportant des produits inflammables ont été lancés ces derniers jours depuis l'enclave contrôlée par le Hamas et soumis à un blocus terrestre et maritime très strict. Israël avait déjà réagi à ces envois de ballons, qui ont déclenché des dizaines d'incendies sur son sol, en fermant mardi l'un des principaux points de passage avec la bande de Gaza et en prenant pour cible des installations militaires du Hamas. Jeudi, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a ordonné l'arrêt de l'approvisionnement en carburants de Gaza "à la lumière des lancers continus de ballons incendiaires", a déclaré son ministère dans un communiqué. Un porte-parole du Hamas a réagi en évoquant "un acte grave d'agression" qui "vise à empirer la crise que vit notre peuple dans la bande sous blocus". L'enclave palestinienne dépend d'Israël pour la majeure partie de ses approvisionnements en carburants et en gaz. La décision israélienne pourrait notamment mettre à l'arrêt la seule centrale électrique de Gaza et aggraver les coupures d'électricité, a déclaré Mohammed Thabet, un responsable de la principale compagnie de distribution d'électricité du territoire. Pour l'instant, la population peut compter sur six heures d'approvisionnement en courant suivies de 10 heures de coupure. Mercredi, Israël avait par ailleurs réduit la zone dans laquelle les Palestiniens sont autorisés à pêcher, là encore en représailles aux lancers de ballons incendiaires. (Rami Ayyub à Tel Aviv et Nidal al-Mughrabi à Gaza, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.