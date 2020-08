Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël frappe des cibles du Hamas à Gaza après des ballons incendiaires Reuters • 26/08/2020 à 05:14









TEL AVIV, 26 août (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré que des avions israéliens ont bombardé des cibles du Hamas dans la bande de Gaza mercredi matin en réponse à l'envoi par des Palestiniens depuis l'enclave de ballons incendiaires à destination d'Israël. Aucune victime n'a été rapportée dans l'immédiat après les frappes israéliennes, qui ont selon Tsahal visé des infrastructures souterraines appartenant au Hamas. Israël a procédé quasi-quotidiennement au cours des deux dernières semaines à des frappes contre des cibles du groupe armé islamiste, qui contrôle Gaza, disant ne pas tolérer l'envoi de ballons incendiaires. Par anticipation, le Hamas avait évacué le personnel de ses sites, comme il le fait habituellement après l'envoi de ballons ou des tirs de roquettes. (Rami Ayyub à Tel Aviv et Ahmed Tolba au Caire; version française Jean Terzian)

