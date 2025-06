Israël entame des vols de "sauvetage" alors que les compagnies aériennes se déroutent vers le Moyen-Orient

L'espace aérien russe et ukrainien étant également fermé en raison de la guerre, le Moyen-Orient est devenu un itinéraire plus important pour les vols entre l'Europe et l'Asie, mais le site web de suivi des vols FlightRadar24 a montré un espace vide au-dessus de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et d'Israël. Les compagnies aériennes ont choisi des itinéraires tels que le nord via la mer Caspienne ou le sud via l'Égypte et l'Arabie saoudite, même si cela implique des coûts de carburant et d'équipage plus élevés et des temps de vol plus longs. Air France KLM AIRF.PA a annoncé l'annulation de ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad dimanche et lundi. Singapore Airlines a déclaré avoir annulé ses vols de Singapour à Dubaï à la suite d'une évaluation de la sécurité et British Airways a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Doha. Ces annulations ne concernaient que la journée de dimanche, mais Singapore a indiqué que d'autres vols entre Singapour et Dubaï pourraient être affectés, la situation restant "fluide".

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.