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ISPD : Transfert du contrat de liquidité auprès du Crédit Industriel et Commercial
information fournie par Boursorama CP 23/04/2026 à 17:45

Madrid, 23 avril 2026 – 17h40 - ISPD (ISIN ES0109429037), ALISP), groupe international de marketing cognitif, annonce avoir confié au Crédit Industriel et Commercial (CIC) la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires, afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations. Les actions ISPD sont admises aux négociations sur Euronext Paris / Euronext Growth Paris.

Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, autorisé par l’Assemblée Générale du 26 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du code de commerce.

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