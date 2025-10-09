ISPD : RESULTATS SEMESTRIELS 2025

Résultat d’exploitation en amélioration de 53%
• Chiffre d'affaires en baisse de 3 % à taux de change constants
• Hausse de la marge brute grâce à un mix d’activités favorable
• Reprise de la croissance et des résultats attendue au second semestre
Madrid, 9 octobre 2025 – 8h00 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international spécialisé dans les services de communication et marketing, présente aujourd’hui ses résultats consolidés du 1er semestre 2025, clos au 30 juin 2025.
En millions d'euros S1 2024 S1 2025 Var. %
Chiffre d'affaires consolidé (1) 69,5 61,0 -12%
Chiffre d'affaires net (2) 69,2 60,9 -12%
Chiffre d’affaires net pro forma (3) 71,4 66,0 -8%
Marge brute 21,5 21,9 +2%
Taux de marge brute (% du CA net pro forma) 31,1% 35,7% -
Frais de personnel (19,8) (17,9) -10%
Autres charges d'exploitation (3,8) (4,6) +21%
EBE (4) (2,2) (0,6) +78%
Dotation aux amortissements et dépréciations (1,2) (1,0) -22%
Résultat d’Exploitation (3,3) (1,5) +53%
Résultat financier (0,5) (0,5) -
Résultat consolidé avant impôts (3,8) (2,0) +46%
Charges d’impôts (0,2) (0,1) -
Résultat net consolidé (4,0) (2,1) +47%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer