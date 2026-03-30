ISPD : Résultat en ligne avec les attentes

Publication des résultats 2025
ISPD a dévoilé ses résultats annuels 2025, faisant ressortir un CA net de 143,4 M€ (-8% vs 2024 et -3% hors effet de change), un EBITDA de 3,6 M€ (-5%) et un résultat d'exploitation de 1,7 M€ en baisse de -19%. Le résultat net est ressorti à 0,3 M€, marquant le retour à la rentabilité du groupe et s'établissant légèrement en-deçà de nos attentes. Pour rappel, nous anticipions un RNpg 2025 de 0,4 M€.
Perspectives
Si la situation géopolitique actuelle invite à une certaine prudence pour 2026, ISPD se montre néanmoins optimiste pour l'exercice en cours. Cette confiance repose principalement sur la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont la compétition se déroulera aux États-Unis et au Mexique, soit les deux principaux marchés du groupe. La concentration des investissements publicitaires reportés du S2 2025 sur le premier semestre 2026 devrait se traduire par un effet rattrapage favorable sur la top line et la rentabilité.
Pour le prochain exercice, nous anticipons donc un retour à la croissance mais nous nous montrons plus prudents qu’auparavant. Nous attendons désormais un CA 2026 de 153,5 M€ traduisant une croissance de +7,0% (vs +10,4% auparavant). Dans le même temps, nous baissons légèrement notre prévision d’EBITDA 2026e à 5,2 M€ reflétant une marge de 3,4% en amélioration de +90bps vs 2025.
Recommandation
Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 3,2€ sur le titre, laissant un potentiel de hausse de +96,3%.
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