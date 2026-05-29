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ISPD renforce sa gouvernance avec la nomination d’Albert Llorens au poste de Directeur général
information fournie par Boursorama CP 29/05/2026 à 17:35

Barcelone, 29 mai 2026. ISPD (ES0109429037, EPA:ALISP), groupe international de services en communication et marketing, annonce la nomination, par le Conseil d’administration et sur proposition de Fernando Rodés, fondateur et Président exécutif de la société, d'Albert Llorens au poste de Directeur général (CEO). Cette décision vise à accélérer son évolution stratégique et à renforcer son ambition de croissance et son rayonnement sur les différents marchés où elle opère. Cette nomination prend effet le 1er juin 2026.
Albert, qui occupait depuis octobre 2025 le poste de « Chief Product & Strategy Officer » chez ISPD, possède plus de seize ans d’expérience dans le secteur du marketing et des technologies. Avant de rejoindre ISPD, il a occupé des postes à responsabilité dans plusieurs entreprises de premier plan du secteur, comme Semrush (directeur de la croissance), la fintech BNC10 (fondateur et PDG), Parlem Telecom (directeur de la croissance) et CaixaBank Digital Business (responsable du développement commercial et de la croissance, et responsable des médias lors du lancement d’ImaginBank).

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