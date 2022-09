ISPD dévoile son nouveau site internet

Madrid, 8 septembre 2022 – 18h00 - ISPD (ISIN ES0109429037), groupe international de marketing cognitif, présente aujourd’hui son nouveau site internet.





Dans le prolongement du changement de nom opéré cette année, qui a pour vocation à clarifier et favoriser le développement des marques des différentes entités commerciales, en particulier Antevenio et Rebold, ISPD a mis en ligne un nouveau portail d’informations. Moderne et accessible, ce dernier illustre les activités du Groupe et de permet de retrouver, dans sa partie « Investisseurs », les informations financières : communiqués de presse, rapports financiers, informations réglementées, ainsi que les modalités de participation aux Assemblées Générales à destination des actionnaires.





Ces informations sont disponibles en anglais et en français à l’adresse:https://ispd.com/investors/





Prochaine publication : résultats semestriels 2022, le 13 octobre 2022 (avant bourse)