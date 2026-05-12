Isomorphic, soutenue par Google, lève 2,1 milliards de dollars pour développer la découverte de médicaments basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte)

Isomorphic Labs, une entreprise spécialisée dans la découverte de médicaments grâce à l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi avoir levé 2,1 milliards de dollars lors de son dernier tour de table mené par l'investisseur existant Thrive Capital.

Ce tour de table, dont la valorisation n'a pas été divulguée, a également réuni d'autres investisseurs existants, Google Ventures et Alphabet, ainsi que de nouveaux bailleurs de fonds: MGX, Temasek et CapitalG.

Cette annonce intervient dans un contexte où le secteur s'efforce de démontrer les applications pratiques de l'IA dans le domaine de la santé, notamment sa capacité à accélérer la recherche et le développement tout en raccourcissant les délais de découverte de médicaments.

« Cet apport de capitaux nous permet de développer notre moteur de conception de médicaments à grande échelle, ce qui nous fait progresser dans notre mission visant à venir à bout de toutes les maladies », a déclaré le fondateur et directeur général Demis Hassabis.

Isomorphic a été fondée en 2021 en tant que spin-off de Google DeepMind, un laboratoire de recherche en IA racheté par Alphabet en 2014.

L'une des avancées les plus célèbres de DeepMind et de Demis Hassabis est AlphaFold, un programme d'IA capable de prédire les structures protéiques, ce qui peut aider les scientifiques à concevoir des médicaments et à cibler les maladies plus efficacement.

« Maintenant que nous avons démontré la solidité fondamentale de notre approche, notre priorité est de développer notre technologie à son plein potentiel », a déclaré Demis Hassabis.

La société prévoit désormais de mener ses premiers essais cliniques d'ici fin 2026 — un report par rapport à l'objectif initial du directeur général, qui était de tester des médicaments conçus par l'IA d'ici fin 2025.

La société londonienne a levé 600 millions de dollars lors de son premier tour de table l'année dernière, également mené par Thrive Capital, un investisseur majeur dans les entreprises spécialisées dans l'IA.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cette valorisation.