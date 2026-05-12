Isomorphic, soutenue par Google, lève 2,1 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Isomorphic Labs, qui utilise des technologies d'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, a levé 2,1 milliards de dollars lors de son dernier tour de table mené par Thrive Capital.