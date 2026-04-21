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iShares Semiconductor ETF : tout est historique dans la performance réalisée
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:58

Rien de tel n'a jamais été observé depuis février 1971 et la création du Nasdaq. Un indice sectoriel enchaine 15 séances de hausse consécutives et engrange 37,5% de hausse en 3 semaines de progression ininterrompue. En réalité, cet "exploit" est sans précédent, tous indices (pas seulement les "technos" et toutes périodes considérées sur les 100 dernières années écoulées.

L'indice I-shares Semiconductor ETF écrit une nouvelle page de l'histoire boursière américaine : tout est historique dans la performance évoquée en préambule, et il n'y a même pas d'équivalent en mars 2000, lors de l'emballement final des "dot.com".
Cela ressemble à un rallye "FOMO", une sorte "d'hystérie haussière" mais sans la moindre "émotion" puisque les "algos" sont à la manoeuvre : ils ne connaissent ni "avidité" ni sens de la démesure.
Après 37,7% de hausse à 423 ,3$, il pourrait aussi bien tripler en 1 an et 2 semaines, à 444$ (partant de 148$ le 7 avril 2025)

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