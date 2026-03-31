Isabelle Scemama devient directrice générale adjointe de BNPP AM

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) nomme Isabelle Scemama directrice générale adjointe, en plus de ses fonctions de directrice de BNPP Asset Management Alts, leader européen de la gestion alternative. Elle continuera d’être rattachée à Sandro Pierri, directeur général de BNPP AM, lequel rejoint le comité exécutif du groupe BNP Paribas à compter du 30 mars 2026.

« Dans le cadre de ses responsabilités élargies, Isabelle Scemama renforcera le développement de la plateforme alternative. Elle jouera un rôle clé dans la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de BNPP AM et contribuera à sa trajectoire de croissance à horizon 2030 », détaille un communiqué. Les actifs alternatifs occupent une place stratégique dans la feuille de route de BNPP AM.

Isabelle Scemama a plus de 35 années d’expérience dans la gestion alternative. Elle a rejoint Axa IM - Real Assets en 2001 pour développer l’activité pour compte de tiers, avant de prendre la responsabilité de l’ensemble de l’activité de gestion de fonds d’Axa IM - Real Assets. En 2017, elle a été nommée CEO d’Axa IM - Real Assets, et Global Head of AXA IM Alts en 2020. Depuis juillet 2025, Isabelle Scemama a pris la direction de l’ensemble des activités de gestion alternative de BNPP AM, à travers Axa IM Alts, Axa IM Prime, BNPP REIM et les Actifs Privés de BNPP AM, en plus de son rôle de Global Head of Axa IM Alts.

Par ailleurs, la nomination de Sandro Pierri « confirme le positionnement stratégique du nouvel ensemble BNPP AM au sein du modèle intégré de BNP Paribas, combinant une plateforme de taille industrielle et les fortes expertises du Groupe en matière de distribution, d’assurance et de banque des entreprises ». Sandro Pierri est rattaché à Renaud Dumora, directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge d’Investment & Protection Services.

Sandro Pierri, directeur général de BNP Paribas Asset Management depuis septembre 2021, est directeur général du nouvel ensemble BNP Paribas Asset Management depuis le 31 décembre 2025. Il compte plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Il a rejoint BNP Paribas Asset Management en 2017 en tant que responsable du Global Client Group, en provenance de Pioneer Investments (devenu Amundi).