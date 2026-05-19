Chanel renoue avec la croissance en 2025, soutenu par toutes ses activités

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le groupe de luxe Chanel a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse pour 2025, renouant avec la croissance grâce à la demande en Europe et dans les Amériques, malgré un contexte de ralentissement du marché mondial du luxe.

Son chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards de dollars (+3%), dopé par la croissance de l'ensemble de ses activités, a indiqué dans un communiqué la maison, créée par Coco Chanel et notamment célèbre pour ses tailleurs en tweed ou son parfum Numéro 5.

Sur cette période, Chanel a publié un bénéfice net en repli de 14,3% à 2,9 milliards de dollars, sans donner d'explication sur la cause de ce recul. Son bénéfice opérationnel est toutefois en progression de 5,2% à 4,7 milliards de dollars.

"Chanel a réalisé en 2025 une solide performance financière, portée par la croissance de l'ensemble de ses activités. Ce résultat reflète notre engagement constant à investir dans nos savoir‑faire, notre réseau mondial de boutiques et l’expérience client", a fait valoir Philippe Blondiaux, le directeur financier, cité dans le communiqué.

L'Asie Pacifique, son principal marché, a vu les ventes stagner sur cette période (-0,6% à 9,2 milliards de dollars), dans un contexte de fort ralentissement de la demande chinoise, longtemps l'un des plus importants moteurs de croissance pour le secteur du luxe.

En revanche, l'Europe a été bien orientée avec des ventes en progression de 6,7% à 6,1 milliards de dollars, tout comme les Amériques (+6,4% à 4 milliards).

La maison, détenue par les frères Wertheimer, est l'une des rares dans le secteur de la mode et du luxe à être encore indépendante. Chanel ne rend pas publiques les performances financières de chacune de ses branches, mais indique que ses collections Mode ont été été soutenues par le dynamisme du prêt‑à‑porter et l'enthousiasme des clients pour la campagne du nouveau sac Chanel 25.

Les parfums et le soin ont été les principaux moteurs de la performance de l'activité Parfums Beauté, selon l'entreprise, qui cite notamment le succès de Chance eau splendide, un nouveau parfum féminin, le premier depuis huit ans.

La croissance de l'activité horlogerie joaillerie a été portée par la collection Coco Crush, combinée à une performance solide aux États‑Unis, dit Chanel. De nouvelles boutiques ont ouvert à Sydney, Bangkok et Hong Kong, "marquant une étape clé dans le développement de l'activité de Chanel horlogerie joaillerie en Australie et en Asie.