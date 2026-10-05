ISABELLE QUÉMÉNEUR EST NOMMÉE

DIRECTRICE DIGITAL & SYSTÈMES D’INFORMATION

DE VALLOUREC ET REJOINT LE COMITE EXECUTIF DU GROUPE

Meudon (France), 05 octobre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires sans soudure, annonce la nomination d’Isabelle Quéméneur au poste de Directrice digital & systèmes d’information du Groupe. Elle rejoint le Comité Exécutif et prend ses fonctions le 5 octobre 2026. Isabelle Quéméneur était auparavant Directrice des technologies groupe de Danone (CTO).

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur-Général de Vallourec, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Isabelle Quéméneur au sein de notre Comité exécutif. Son parcours riche et diversifié, ainsi que sa connaissance approfondie des enjeux industriels et commerciaux à l’échelle mondiale, lui confèrent une expertise décisive pour les développements futurs de notre écosystème numérique et de nos outils IT. Dans un environnement technologique en profonde mutation, marqué par les enjeux de cybersécurité et l’essor de l’intelligence artificielle, la transformation numérique que nous avons engagée doit répondre à un double enjeu : être créatrice de valeur pour nos clients et contribuer à la modernisation des environnements de travail de nos équipes ».

Biographie d’Isabelle Quéméneur

Isabelle Quéméneur a débuté sa carrière en 1997 et a occupé plusieurs postes globaux au sein de grands groupes internationaux à Paris et à New York, comme la Société Générale, AXA et Sanofi. Depuis mars 2023, elle était directrice des technologies (CTO) du groupe Danone. Âgée de 53 ans, Isabelle Quéméneur est diplômée de l’ESME-Sudria et titulaire d’un MBA de NEOMA Business School.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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