Isabelle Delattre rejoint Crédit Mutuel AM

(NEWSManagers.com) - Isabelle Delattre, l' ancienne directrice générale déléguée et responsable des gestions de Raymond James AMI, a rejoint Crédit Mutuel Asset Management au début de cette année. Elle y a été nommée directrice du pôle finance responsable et durable, un poste nouvellement créé. Elle est également administratrice.

Isabelle Delattre chapeautera un nouveau département consacré à la finance responsable et durable, " un métier qui existe depuis longtemps chez Crédit Mutuel AM mais qui est en train d' être structuré" , précise une porte-parole de la société de gestion française.

La dirigeante a déjà recruté trois à quatre personnes et devrait embaucher d' autres personnes. " Nous voulons devenir un acteur majeur de la finance responsable et durable d' ici à la fin de l' année " , indique la porte-parole de Crédit Mutuel AM.

Isabelle Delattre a été directrice générale déléguée et responsable des gestions de Raymond James AMI entre 2005 et 2019.