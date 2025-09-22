Irrésistible once d'or, qui enchaîne record sur record

(AOF) - L'once d'or a inscrit aujourd'hui un nouveau plus haut historique à près de 3729 dollars. Le métal précieux affiche désormais une progression de plus de 41% depuis le 1er janvier. À titre de comparaison, l'indice CAC 40 gagne 6%, le Dax40, 18% et le Nasdaq Composite, 17%. Au moment même où l'once d'or affiche un nouveau plus haut absolu, le bitcoin , qui est présenté parfois comme " l'or numérique ", se replie. Il perd 1,93%, à 113 320 dollars.

" Le statut de l'or en tant que diversificateur de long terme des portefeuilles se renforce dans un contexte d'augmentation de la dette publique, d'inflation persistante, de risques géopolitiques et de volonté des banques centrales des anciens pays du G10 d'augmenter la part de leurs avoirs en or à long terme dans le total de leurs réserves ", résumait UBS au début du mois.