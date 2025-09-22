 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,25
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Irrésistible once d'or, qui enchaîne record sur record
information fournie par AOF 22/09/2025 à 16:46

(AOF) - L'once d'or a inscrit aujourd'hui un nouveau plus haut historique à près de 3729 dollars. Le métal précieux affiche désormais une progression de plus de 41% depuis le 1er janvier. À titre de comparaison, l'indice CAC 40 gagne 6%, le Dax40, 18% et le Nasdaq Composite, 17%. Au moment même où l'once d'or affiche un nouveau plus haut absolu, le bitcoin , qui est présenté parfois comme " l'or numérique ", se replie. Il perd 1,93%, à 113 320 dollars.

" Le statut de l'or en tant que diversificateur de long terme des portefeuilles se renforce dans un contexte d'augmentation de la dette publique, d'inflation persistante, de risques géopolitiques et de volonté des banques centrales des anciens pays du G10 d'augmenter la part de leurs avoirs en or à long terme dans le total de leurs réserves ", résumait UBS au début du mois.

Valeurs associées

BTC/USD
112 782,3723 USD CryptoCompare -2,36%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank