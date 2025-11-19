Iron Mountain REIT ciblé par les vendeurs à découvert Gotham City Research et GIP

(Ajout de la chute du cours de l'action et des efforts pour joindre l'entreprise) par Nell Mackenzie

Le partenariat de vente à découvert formé par Gotham City Research et General Industrial Partners (GIP) a déclaré mercredi avoir pris une position courte sur le fonds d'investissement immobilier Iron Mountain IRM.N .

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Daniel Yu et Cyrus de Weck ont déclaré que les investissements à effet de levier d'Iron Mountain dans les centres de données ne correspondent pas à ce que l'entreprise peut dépenser à long terme.

À 15:55 GMT, le cours de l'action du REIT était en baisse de 5%.

L'équipe est connue pour ses recherches sur SES Imagotag , aujourd'hui Vusion Group, et sur la société médicale espagnole Grifols .