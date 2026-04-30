Iron Mountain en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Iron Mountain IRM.N ont progressé de 7,5 % pour atteindre leur plus haut niveau sur 52 semaines, à 123,14 $ ** La société de centres de données relève ses prévisions annuelles , invoquant un boom lié à l'intelligence artificielle

** La société dépasse les estimations du premier trimestre en matière de chiffre d'affaires et de flux de trésorerie ajustés provenant des opérations

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,83 et 7,93 milliards de dollars et un flux de trésorerie ajusté provenant des opérations (AFFO) compris entre 5,79 et 5,86 dollars par action

** L'objectif de cours médian parmi les 12 analystes couvrant le titre est de 133,00 $; 11 recommandent “d'acheter” ou “d'acheter fortement” le titre et un recommande de “vendre” - données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action IRM affiche une hausse de 47,9 % depuis le début de l'année