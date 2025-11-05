 Aller au contenu principal
Iron Mountain dépasse les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à la demande de centres de données axée sur l'IA
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Iron Mountain IRM.N a battu mercredi les estimations de Wall Street pour un indicateur de bénéfice clé au troisième trimestre, les entreprises se tournant vers ses centres de données dans un contexte de demande croissante d'applications d'intelligence artificielle.

La demande de puissance de calcul nécessaire pour former des modèles d'intelligence artificielle et exécuter des applications telles que ChatGPT a entraîné un boom des centres de données, élargissant le marché pour les entreprises telles qu'Iron Mountain qui louent de tels espaces.

Iron Mountain, qui opère en tant que fonds d'investissement immobilier, a déclaré des fonds d'exploitation ajustés (AFFO) de 1,32 $ par action pour la période juillet-septembre, au-dessus des estimations des analystes de 1,25 $, selon les données compilées par LSEG.

Ses prévisions de fonds d'exploitation ajustés de 1,39 $ par action pour le quatrième trimestre ont également dépassé les estimations de 1,38 $.

La société bénéficie également de flux de trésorerie stables provenant de son activité principale de stockage et de gestion des documents, qui dispose d'une clientèle importante et diversifiée, notamment Boeing BA.N , Akamai Technologies

AKAM.O et Coca-Cola KO.N .

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre a augmenté d'environ 13 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,75 milliard de dollars, grâce à une augmentation de 16 % des services et de 10 % des locations de stockage.

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
71,9700 USD NASDAQ 0,00%
BOEING CO
198,200 USD NYSE -1,40%
COCA-COLA CO
68,680 USD NYSE -0,32%
DIGITA RLTY REIT
168,270 USD NYSE -1,27%
EQUINIX REIT
829,9100 USD NASDAQ 0,00%
IRON MOUNT REIT
103,450 USD NYSE -0,29%
