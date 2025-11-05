Iron Mountain dépasse les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à la demande de centres de données axée sur l'IA

Iron Mountain IRM.N a battu mercredi les estimations de Wall Street pour un indicateur de bénéfice clé au troisième trimestre, les entreprises se tournant vers ses centres de données dans un contexte de demande croissante d'applications d'intelligence artificielle.

La demande de puissance de calcul nécessaire pour former des modèles d'intelligence artificielle et exécuter des applications telles que ChatGPT a entraîné un boom des centres de données, élargissant le marché pour les entreprises telles qu'Iron Mountain qui louent de tels espaces.

Iron Mountain, qui opère en tant que fonds d'investissement immobilier, a déclaré des fonds d'exploitation ajustés (AFFO) de 1,32 $ par action pour la période juillet-septembre, au-dessus des estimations des analystes de 1,25 $, selon les données compilées par LSEG.

Ses prévisions de fonds d'exploitation ajustés de 1,39 $ par action pour le quatrième trimestre ont également dépassé les estimations de 1,38 $.

La société bénéficie également de flux de trésorerie stables provenant de son activité principale de stockage et de gestion des documents, qui dispose d'une clientèle importante et diversifiée, notamment Boeing BA.N , Akamai Technologies

AKAM.O et Coca-Cola KO.N .

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre a augmenté d'environ 13 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,75 milliard de dollars, grâce à une augmentation de 16 % des services et de 10 % des locations de stockage.