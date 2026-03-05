Iroko s'implante à Londres

(AOF) - La société de gestion Iroko annonce le lancement d’Iroko U.K. Cette expansion stratégique marque une étape majeure dans la croissance internationale du groupe. En établissant une présence physique à Londres, dédiée au marché britannique, Iroko entend renforcer sa proximité avec les acteurs locaux pour mieux détecter les opportunités d'investissement et optimiser la gestion de son parc immobilier outre-Manche.

Le déploiement d'Iroko U.K. suit le modèle éprouvé de réussite d'Iroko Iberia, qui gère l'ensemble des investissements des fonds dans la péninsule ibérique. Cette nouvelle implantation confirme la volonté d'Iroko de poursuivre sa diversification géographique hors de France.

Déjà solidement ancré au Royaume-Uni, où il détient un portefeuille diversifié pour le compte de ses deux véhicules, Iroko Zen et Iroko Atlas, le groupe bénéficiera désormais d'une expertise locale directe. Cet ancrage permettra d'optimiser la performance des actifs actuels tout en dynamisant ses capacités de sourcing.

Cette implantation s'appuie sur l'arrivée de Danny Al-Dilmi, qui rejoint Iroko en tant que CEO d'Iroko U.K. Fort de plus de 20 ans d'expérience, Danny Al-Dilmi a notamment été directeur de l'asset management pour le Royaume-Uni chez Savills Investment Management.

Il devient l'interlocuteur de référence et le point d'entrée unique pour tous les brokers et partenaires britanniques souhaitant collaborer avec la société de gestion Iroko.