Iroko étoffe sa gamme de SCPI avec Iroko Atlas

(AOF) - Cinq ans après le lancement d’Iroko Zen, Iroko dévoile Iroko Atlas. Son objectif : capter des opportunités sur des marchés internationaux peu concurrentiels. Il s'agit d'une SCPI pensée pour aller chercher de la performance au-delà des frontières françaises : tout d’abord en Europe de l’Ouest, en diversification en Europe de l’Est, Europe centrale et de façon opportuniste en Amérique du Nord.

Comme Iroko Zen, cette SCPI investit dans tous les secteurs d'activité – santé, logistique, hôtellerie, éducation, commerce – mais se concentre sur des actifs de taille modeste, situés dans les marchés régionaux des différents pays ciblés. Ces localisations sont généralement moins couvertes par les investisseurs institutionnels.

Iroko Atlas s'adresse ainsi aux épargnants qui souhaitent compléter leur exposition SCPI avec un véhicule plus dynamique, potentiellement plus rémunérateur, mais également avec un niveau de risque adapté à cette ambition. Elle vise un TRI de 7% à 10 ans, et un taux de distribution non garanti de 6,5% par an.

Iroko Atlas cible des actifs entre 1 et 10 millions d'euros dans des localisations souvent délaissées par les investisseurs institutionnels.

" Iroko Atlas se positionne comme un véritable chasseur d'opportunités hors France, sélectionnant ses acquisitions en fonction des dynamiques immobilières locales, des décotes de marché et des évolutions de devises. Elle vient ainsi compléter le champ couvert par Iroko Zen, notre SCPI historique ", a déclaré Gautier Delabrousse-Mayoux, président d'Iroko.