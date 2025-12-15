iRobot s'effondre après son dépôt de bilan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 décembre - ** Les actions du fabricant d'aspirateurs Roomba iRobot IRBT.O chutent de 83% à 75 cents avant bourse après le dépôt de bilan de la société
** La société s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites du Delaware dimanche, après avoir fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre ses activités en mars
** Les bénéfices ont été érodés par la concurrence des rivaux chinois à bas prix et par les nouveaux tarifs douaniers américains
** Selon le plan de faillite, Co sera racheté par son principal fabricant, Picea, qui annulera également deux prêts dus par l'IRBT
** Amazon.com AMZN.O a déjà tenté d'acheter l'IRBT pour 1,4 milliard de dollars, mais le projet a été abandonné l'année dernière en raison d'obstacles réglementaires
** Jusqu'à la dernière clôture, l'IRBT a perdu 44,3 % depuis le début de l'année
