iRobot s'effondre après son dépôt de bilan
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions du fabricant d'aspirateurs Roomba iRobot IRBT.O chutent de 83% à 75 cents avant bourse après le dépôt de bilan de la société

** La société s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites du Delaware dimanche, après avoir fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre ses activités en mars

** Les bénéfices ont été érodés par la concurrence des rivaux chinois à bas prix et par les nouveaux tarifs douaniers américains

** Selon le plan de faillite, Co sera racheté par son principal fabricant, Picea, qui annulera également deux prêts dus par l'IRBT

** Amazon.com AMZN.O a déjà tenté d'acheter l'IRBT pour 1,4 milliard de dollars, mais le projet a été abandonné l'année dernière en raison d'obstacles réglementaires

** Jusqu'à la dernière clôture, l'IRBT a perdu 44,3 % depuis le début de l'année

