Irlande, Allemagne... : quels sont les pays européens les plus exposés aux "tarifs Trump"?

Dans une note publiée lundi 7 avril, l'agence Moody's dresse le panorama des Etats-membres les plus vulnérables face à la hausse des droits de douane, en raison de leur dépendance à l'exportation aux Etats-Unis.

(illustration) ( AFP / PAUL FAITH )

Les pays européens les plus touchés par l'augmentation des droits de douane américains seront l'Irlande, la Slovaquie, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie et l'Autriche, a estimé l'agence de notation Moody's dans une note publiée lundi 7 avril. Cette évaluation repose sur la proportion que représentent les exportations vers les États-Unis dans l'économie de chaque pays.

"L'effet des nouveaux droits de douane" annoncés par le président américain Donald Trump mercredi "variera significativement en fonction des secteurs", prévient l'agence. Dans l'Union européenne, les secteurs des machines et des boissons alcoolisées "devraient être les plus pénalisés car plus d'un cinquième des exportations de ces produits sont à destination des Etats-Unis", analyse-t-elle.

"La réponse de l'Union Européenne déterminera l'effet total sur les économies", précise Moody's, selon qu'elle impose d'autres droits de douane ou non. L'UE essaie de négocier avec les Etats-Unis pour réduire ces tarifs, mais se prépare aussi à répliquer.

L'Irlande, île exposée à sa dépendance aux multinationales

Début février, l'Allemagne a publié des chiffres à son avantage concernant ses exportations vers les Etats-Unis, avec un excédent commercial record s'élevant à 71,4 milliards d'euros. Les entreprises allemandes ont exporté en 2024 pour 163,4 milliards d'euros de biens vers le marché américain. Ce montant a représenté environ 10,5 % de l'ensemble des exportations allemandes sur l'année.

Forte de sa fiscalité attractive (impôt sur les sociétés fixé à 12,5% et à 15% pour les plus grandes entreprises), l'Irlande a quant à elle affiché un excédent commercial avoisinant les 87 milliards de dollars (80 milliards d'euros) avec les Etats-Unis en 2024, soit le quatrième déficit commercial américain le plus important derrière la Chine, le Mexique et le Vietnam. L'Irlande est ainsi le domicile fiscal de plusieurs multinationales américaines (Apple, Microsoft, Google, Pfizer...), qui y trouvent une fiscalité plus avantageuse qu'aux Etats-Unis (21%).