Irish Funds nomme une nouvelle présidente

L’association des fonds d’investissement et de la gestion d’actifs irlandaise Irish Funds a nommé Terri Dempsey, directrice générale et responsable de State Street Ireland, en qualité de nouvelle présidente, ce 19 octobre. Elle succède à Andrea Kelly, associée asset & wealth management chez PwC. Son mandat durera un an.

Terri Dempsey sera secondée par Adrien Mulyran, directeur général d’Invesco Investment Management, en qualité de vice-président.

Pat Lardner, le directeur général d’Irish Funds en poste depuis 2012, doit, lui, quitter ses fonctions d’ici à la fin de l’année .

L'Agefi