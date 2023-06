Iris Finance International s’offre la société de gestion obligataire Dynasty AM

- Le groupe de gestion d’actifs luxembourgeois Iris Finance International, propriétaire de Chahine Capital, ajoute une nouvelle corde à son arc. Il vient d’acquérir 100?% du capital de Dynasty AM, une petite société de gestion luxembourgeoise spécialisée sur la gestion obligataire. Le prix de l’opération n’a pas été dévoilé.Dynasty AM a été fondée en 2014 par Philippe Halb et Laurent Pluchard, deux anciens de la SPGP. Aujourd’hui, la société se compose d’une dizaine de collaborateurs et elle propose huit fonds obligataires représentant un encours de 900 millions d’euros. A lire aussi: Kris Deblander a rejoint Dynasty AM Son plus gros fonds est le Dynasty Global Convertibles, un fonds d’obligations convertibles mondiales lancé en 2015, qui affichait 202 millions d’euros d’encours à fin avril 2023. Ce fonds est géré par Philippe Halb, Simon Roger, Jean-Philippe Cerutti et Hervé Burger. La société propose aussi un fonds d’obligations convertibles européen, plus petit, de 14 millions d’euros environ. Elle dispose enfin de deux fonds crédit à haut rendement, de trois fonds crédit investment grade et d’un fonds crédit subordonné.Les clients de la boutique luxembourgeoise sont principalement des banques privées, des gérants de fortune, des family office et des institutionnels basés en France, Suisse et Benelux, selon un communiqué.A noter que la société dispose dans son offre d’un fonds daté qui bénéficie d’un partenariat de distribution avec Chahine Capital, laquelle est désormais sa société sœur. Ce fonds, Dynasty Chahine Capital High Yield 2028, a été lancé en avril dernier. « Il a été mis en place tandis que les entreprises étaient en discussion », confirme à L’Agefi une porte-parole du groupe Iris Finance International.Dynasty AM restera une entité à part entièreEn prenant le contrôle de Dynasty AM, le groupe Iris Finance International agrandit son éventail de sociétés de gestion, qui se compose, outre de Chahine Finance, d’Iris Finance, de Createrra Finance et de La Compagnie Financière Genevoise 1855. L’opération porte ses encours à 2,8 milliards d’euros. « Cette opération s’inscrit dans une logique de diversification et de complémentarités business. Iris Finance International complète ainsi ses expertises », explique le groupe luxembourgeois. La dernière acquisition remontait à 2019 (il s’agissait de Createrra) et d’autres ne sont pas à exclure, en fonction des opportunités.Avec Dynasty AM, Iris Finance International renforce aussi et surtout son offre obligataire. Ce type de gestion était jusqu’à présent « peu significatif » au sein du groupe, précise Iris Finance International. Seule CFG1855 dispose d’un fond dédié, relativement petit, distribué aux clients d’Iris.De son côté, Laurent Pluchard, co-fondateur et directeur général de Dynasty AM, en charge des fonctions conformité, risque et commerciale, indique à L’Agefi que l’opération permet de réaliser des synergies sur les fonctions supports. Il souligne que Dynasty AM conservera son nom, ses fonds et ses équipes. « Ce partenariat n’impacte pas la philosophie de gestion des fonds de Dynasty AM, ni son approche commerciale. Dynasty AM reste une entité à part entière », affirme la société de gestion. A lire aussi: Iris Finance rachète J.Chahine Capital

Laurence Marchal