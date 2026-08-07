IRIS² entre dans sa phase d'exécution, Eutelsat et Indra aux avant-postes

Le programme européen de communications satellitaires sécurisées IRIS² franchit une nouvelle étape avec la finalisation de son plan de développement et de déploiement. Eutelsat, SES et HispaSat, filiale d'Indra, se partageront des rôles clés au sein du consortium SpaceRISE chargé du projet. Eutelsat devrait être chargé de l'orbite basse, SES de l'orbite terrestre moyenne et HispaSat du segment sol et très basse orbite.

Filiale d'Indra Group, HispaSat annonce que SpaceRISE, la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont conclu leurs négociations sur la feuille de route du programme. IRIS² prévoit le déploiement de 342 satellites, dont 330 en orbite terrestre basse (LEO) et 12 en orbite terrestre moyenne (MEO), avec de premiers lancements en 2029 et une entrée en service initiale en 2030.

Le projet représente un investissement total de 15,6 MdsEUR, associant 11,6 MdsEUR de financements publics et jusqu'à 4 MdsEUR apportés collectivement par les 3 membres de SpaceRISE : le français Eutelsat, l'espagnol HispaSat et le luxembourgeois SES.

Ainsi, "IRIS² est passé de la phase de conception à celle d'exécution", notent les analystes de chez AlphaValue. Concrètement, Eutelsat pilotera le segment en orbite terrestre basse et devrait investir 3,39 MdsEUR dans le projet entre 2027 et 2034, dont 2,23 MdsEUR dans les infrastructures partagées et 1,16 MdEUR dans les infrastructures commerciales. Cet engagement lui donnera accès à une capacité représentant plus de 2 fois celle dont dispose actuellement OneWeb, assure AlphaValue.

De son côté, SES prendra la tête du segment en orbite terrestre moyenne.

Enfin, HispaSat, qui opère sous la bannière Indra Space, devient maître d'oeuvre du segment sol de l'ensemble de la constellation. Le groupe espagnol sera ainsi responsable des infrastructures d'antennes, des systèmes de contrôle et des connexions aux réseaux terrestres, un ensemble représentant un budget supérieur à 1,6 MdEUR.

HispaSat pilotera également le développement de la couche en orbite terrestre très basse, à moins de 750 km d'altitude. Celle-ci doit notamment permettre des services de connectivité directe aux appareils mobiles et à l'Internet des objets (IoT).

La société s'engage par ailleurs à investir jusqu'à 600 MEUR afin d'obtenir des droits d'exploitation dans des régions présentant un intérêt stratégique et commercial.

Pour AlphaValue, cette attribution fait de HispaSat le maître d'oeuvre d'un pan majeur du programme. Pour Indra, sa maison mère, la participation d'HispaSat à IRIS² constitue également l'une des premières concrétisations de la stratégie spatiale développée sous la marque Indra Space.

Selon les analystes, IRIS² devrait générer plus de 10 MdsEUR de revenus pour Eutelsat et ses partenaires entre 2032 et 2040, même si la répartition n'est pas encore établie.

En parallèle, Eutelsat prévoit d'étendre OneWeb avec 229 satellites supplémentaires, pour un investissement d'environ 1 MdEUR, en plus des 440 déjà commandés, sans modifier son plan de dépenses d'investissement jusqu'à l'exercice 2029. AlphaValue y voit "au moins quelques nouvelles positives pour l'entreprise ainsi que pour les actionnaires".

En milieu d'après-midi, Eutelsat reculait de 8%, pénalisé par ses résultats publiés ce matin avec des perspectives jugées prudentes. De son côté, Indra Sistemas progresse de 2,4% tandis que SES recule de 3,3%