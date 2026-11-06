iRhythm plonge après avoir reporté le dépôt de son dossier auprès de la FDA concernant son moniteur cardiaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action de la société de santé numérique iRhythm Holdings IRTC.O recule de 29,4 % à 91,91 dollars

** La société a déclaré qu'elle ne prévoyait plus de déposer cette année une demande d'autorisation auprès de la FDA pour son moniteur cardiaque mobile Zio MTC, et qu'elle comptait déposer une demande pour l'algorithme de nouvelle génération en 2027

** “Nous n’avons pas obtenu les résultats escomptés, et nous reconnaissons que ce calendrier a été modifié à plusieurs reprises. Nous partageons la frustration que cela a engendrée, non seulement pour les patients qui attendent avec impatience ce programme, mais aussi pour nos investisseurs”, a déclaré le directeur général Quentin Blackford lors d’une conférence téléphonique post-résultats jeudi soir

** “Un trimestre chaotique”, estiment les analystes de Citi, qui abaissent leur recommandation sur le titre de “acheter” à “neutre” et révisent leur objectif de cours à la baisse, de 157 à 124 dollars

** “La mauvaise surprise de ce trimestre est venue de Zio AT, dont le chiffre d’affaires est resté pratiquement inchangé en glissement annuel et inférieur aux attentes de la direction”, indique BTIG; l’entreprise abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 45 % depuis le début de l’année