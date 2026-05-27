IREN va acquérir les systèmes Blackwell de Dell pour environ 1,6 milliard de dollars

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L'opérateur de centres de données IREN

IREN.O a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir les systèmes Blackwell à refroidissement par air de Nvidia NVDA.O auprès de Dell DELL.N pour environ 1,6 milliard de dollars, afin d'augmenter sa capacité et de répondre à la demande croissante en matière d'IA.

Cette transaction vise à honorer son contrat de services d'IA dans le cloud de 3,4 milliards de dollars sur cinq ans, conclu précédemment avec Dell, un fabricant de serveurs d'IA, a déclaré IREN dans un communiqué.

* Les systèmes Blackwell seront déployés dans les centres de données existants du campus d'IREN à Childress, au Texas, et devraient être opérationnels début 2027.

* Une fois mis en service, le contrat devrait faire passer le chiffre d'affaires annualisé d'IREN (ARR) de 3,7 milliards de dollars à 4,4 milliards de dollars, reflétant les progrès continus réalisés dans la mise en service de capacités GPU.

* Le prix d'achat de 1,6 milliard de dollars couvre l'ensemble des équipements et services, y compris les GPU, les serveurs, le stockage, la mise en réseau, les équipements auxiliaires, les services d'intégration et les garanties, les paiements étant effectués après la livraison, a précisé IREN.

* « Sécuriser la capacité et accélérer la mise en service sont nos priorités absolues sur un marché où le temps de calcul est primordial », a déclaré Daniel Roberts, co-directeur général d'IREN.

* Par ailleurs, Nvidia a annoncé au début du mois qu’elle investirait jusqu’à 2,1 milliards de dollars dans IREN, dans le cadre d’un accord plus large visant à déployer jusqu’à 5 gigawatts d’infrastructure.

* En novembre, Microsoft a conclu un accord de 9,7 milliards de dollars avec IREN, qui inclut l'accès aux puces de pointe de Nvidia.