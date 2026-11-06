IREN, société spécialisée dans les centres de données d'IA, reporte les livraisons de solutions d'IA de Microsoft et prévoit une vague d'investissements de 15 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'objectif de chiffre d'affaires annualisé, supérieur à 4 milliards de dollars, est reporté à janvier et pourrait être repoussé à fin février

* Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 228 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 221,28 millions de dollars, selon les données de LSEG

* Les engagements de capitaux s'élèvent à 18,95 milliards de dollars à fin septembre, contre 13,81 milliards trois mois plus tôt

(Ajout de détails tirés du rapport trimestriel et de contexte aux paragraphes 1, 7 à 9)

La société de centres de données IA IREN IREN.O a reporté jeudi certaines livraisons d’infrastructures destinées à Microsoft MSFT.O et a annoncé 15 milliards de dollars de dépenses supplémentaires, alors même que la chute des valeurs du secteur de l’IA met sous pression l’expansion massive de ce dernier.

Basée en Australie, IREN a également dépassé les estimations de chiffre d’affaires trimestriel grâce à la forte croissance de son activité de cloud IA, ce qui a fait grimper son titre de 4 % en séance prolongée. L’action a clôturé en baisse d’environ 17 % dans le cadre d’une vague de ventes généralisée qui a particulièrement touché les fabricants de puces et les entreprises dites « néocloud », notamment CoreWeave CRWV.O , concurrent d’IREN, la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ayant attisé les craintes d’une réglementation plus stricte de cette technologie.

IREN a déclaré que le retard pris dans la construction de l’infrastructure destinée à Microsoft n’entraînerait pas de pénalités financières, car il résultait de demandes de modifications de la conception du réseau formulées par le géant du logiciel.

Toutefois, la société a repoussé à janvier, au lieu de la fin de l’année, la date prévue pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires annualisé de plus de 4 milliards de dollars, précisant que ce délai pourrait s’étendre jusqu’à fin février. La société a expliqué que ce report faisait suite à une modification de conception demandée par un client et à des contraintes de calendrier de la part des fournisseurs.

Le fabricant de Windows renforce la surveillance de certains projets de centres de données gérés par des fournisseurs de néocloud, notamment IREN, Nebius NBIS.O et Nscale, en raison de retards et d’une hausse des coûts, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée de jeudi.

Selon cet article, Microsoft se détourne des projets qu’il juge risqués et réfléchit à l’opportunité de signer de nouveaux contrats avec ces fournisseurs, tout en se concentrant davantage sur l’expansion de ses propres centres de données.

IREN, dont la valeur est estimée à environ 7 milliards de dollars, construit actuellement une capacité de 200 mégawatts de centres de données pour Microsoft au Texas.

La société a déclaré qu’elle continuerait à investir massivement dans le matériel informatique et les infrastructures à mesure qu’elle développe son activité de cloud IA, estimant ses dépenses d’investissement à environ 15 milliards de dollars pour le reste de son exercice fiscal.

Son rapport trimestriel fait état d’engagements d’investissement de 18,95 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, contre 13,81 milliards trois mois plus tôt, tandis que le matériel GPU figurant à son bilan a presque triplé, passant de 2,04 milliards à 5,82 milliards de dollars. Les travaux en cours s’élevaient à environ 4,61 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires d’IREN lié au cloud IA au premier trimestre a grimpé à 200 millions de dollars, contre 71 millions au trimestre précédent. Le chiffre d’affaires total a atteint 228 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 221,28 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a indiqué que ses actifs et son chiffre d’affaires étaient soutenus par des contrats avec Nvidia

NVDA.O , Microsoft et 13 autres entreprises, environ deux tiers de son carnet de commandes étant liés à des contreparties notées « investment grade ».

Les dirigeants d’IREN ont déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que la société avait clôturé le mois de septembre avec un chiffre d’affaires annualisé de 1 milliard de dollars et s’attendait à ce qu’environ un quart de ce montant soit comptabilisé au cours du trimestre de décembre.