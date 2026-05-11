IREN recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars

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11 mai - ** Le cours de l'action de l'opérateur de centres de données IREN Ltd IREN.O a reculé de 6 % avant l'ouverture, à 57,54 $, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société propose en souscription privée des obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars, arrivant à échéance en décembre 2033

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales de l'entreprise et pour financer le coût des options d'achat plafonnées, ainsi que des opérations sur dérivés utilisées pour compenser la dilution potentielle

** L'action IREN a bondi de près de 8 % pour clôturer à 61,20 $ vendredi, après que la société a annoncé jeudi soir que Nvidia NVDA.O allait investir jusqu'à 2,1 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat plus large visant à accélérer le déploiement d'usines d'IA à grande échelle

** IREN affiche une capitalisation boursière d'environ 22 milliards de dollars

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une hausse de 62 % depuis le début de l'année, contre une progression de 13 % pour l'indice Nasdaq .IXIC

** La note moyenne de 16 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 80 dollars, selon les données de LSEG