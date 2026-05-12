IREN en hausse après l'augmentation de son émission d'obligations convertibles à 2,6 milliards de dollars

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12 mai - ** Les actions de l'opérateur de centres de données IREN Ltd IREN.O ont progressé de 1,3 % avant l'ouverture, à 55,87 dollars, après avoir levé plus de capitaux que prévu. ** IREN annonce le prix de son placement privé d'obligations convertibles de 2,6 milliards de dollars à 1 % échéant en décembre 2033.

** Le prix de conversion initial de 73,07 $ représente une prime de 32,5 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 55,15 $ lundi. ** L'action IREN a perdu près de 10 % lundi après que la société a lancé une offre d' de 2 milliards de dollars à des fins générales.

** La société a l'intention d'utiliser environ 174,5 millions de dollars pour financer le coût de la souscription d'options d'achat plafonnées; le prix plafond initial de 110,30 dollars est le double du dernier cours de clôture de l'action. ** Cette offre intervient quelques jours après l'annonce par la société d'un partenariat avec Nvidia NVDA.O visant à investir jusqu'à 2,1 milliards de dollars dans le cadre d'un accord plus large visant à accélérer le déploiement d'usines d'IA à grande échelle.

** Depuis le début de l'année, l'action IREN a progressé de 46 % contre une hausse de 13 % pour le Nasdaq .IXIC .

** La note moyenne de 16 analystes est « acheter »; le cours cible médian de 80 dollars implique une hausse de 45 % par rapport au dernier cours de clôture, selon les données de LSEG.