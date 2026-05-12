IREN en hausse après l'augmentation de la vente d'obligations convertibles à hauteur de 2,6 milliards de dollars

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12 mai - ** Les actions de l'opérateur de centres de données IREN Ltd IREN.O ont progressé de 1,3 % avant l'ouverture, à 55,87 dollars, après avoir levé plus de capitaux que prévu ** IREN annonce le prix de son placement privé de 2,6 milliards de dollars d'obligations convertibles à 1 % échéant en décembre 2033

** Le prix de conversion initial de 73,07 $ représente une prime de 32,5 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 55,15 $ lundi ** L'action IREN a perdu près de 10 % lundi après que la société a lancé une offre de 2 milliards de dollars à des fins générales

** La société a l'intention d'utiliser environ 174,5 millions de dollars du produit net de l'offre pour financer le coût de la souscription d'options d'achat plafonnées; le prix plafond initial de 110,30 dollars est le double du dernier cours de clôture de l'action ** Cette offre intervient quelques jours après l'annonce par la société d'un accord avec Nvidia NVDA.O prévoyant un investissement pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat plus large visant à accélérer le déploiement d'usines d'IA à grande échelle

** Jusqu'à lundi, l'action IREN a progressé de 46 % depuis le début de l'année contre une hausse de 13 % pour l'indice Nasdaq .IXIC

** La note moyenne de 16 analystes est "acheter"; le cours cible médian de 80 dollars implique une hausse de 45 % par rapport au dernier cours de clôture, selon les données de LSEG